شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يمدد عقد محمود رزق لموسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووافق " رزق " على تجديد تعاقده مع الإتحاد عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية موسم 2021-2022 .
و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .
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