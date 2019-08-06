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الاتحاد السكندري يمدد عقد محمود رزق لموسمين...

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جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد مدافع الفريق الأول محمود رزق لمدة موسمين إضافيين مع القلعة الخضراء بخلاف الموسم المقبل لينتهى عقده مع زعيم الثغر موسم 2021 / 2022 . 

 

ووافق " رزق " على تجديد تعاقده مع الإتحاد عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية موسم 2021-2022 .

 

و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر  الأساسية و نجوم الفريق  بناء علي رغبة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .

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