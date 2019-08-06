شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الأهلى لم يقيد جيرالدو فى القائمة الأفريقية رغم الإعلان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن الأهلي لم يقم بقيد الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق فى قائمة الفريق الأفريقية التى تم إرسالها مؤخراً للجبلاية وتم إخطار الاتحاد الأفريقي بها.

ورغم أن مسئولو النادي الأهلي أعلنوا مؤخراً أن جيرالدو تم قيده أفريقياً إلا أن مصدر مطلع في إتحاد الكرة قال لـ"اسوبر كورة" أن الاهلي قام بقيد 25 لاعباً فقط أفريقياً ولم يقم بقيد جيرالدو.

قام الاهلي بقيد 25 لاعباً فى القائمة الأفريقية وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، ، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

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وبالتالي لن يشارك جيرالدو مع الأهلي فى الأدوار التمهيدية حتى دور المجموعات وأن كان الاهلي قادراً على قيد اللاعب أفريقياً في فترة القيد الافريقية الثانية في يناير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال افريقيا.