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أيمن أشرف ينتظم فى مران الأهلى الجماعى...

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جدة - عمرو شويل أنتظم أيمن أشرف لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم،الثلاثاء،على ملعب التتش في إطار الإستعداد لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان والمقرر اقامتها  الأحد المقبل ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

 

وخاض أيمن اشرف تدريبات بدنية أمس وفقا لبرنامج أعده أليخاندرو مخطط الأحمال بعد عودته أمس للتدريبات وانتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بقرار من الجهاز الفني.

 

فيما أدى محمد الشناوي حارس الفريق جلسة في الجيم على هامش المران حيث يؤدي الشناوي برنامجا بدنياً بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب نهاية الدوري العام.

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