الاتحاد الإفريقي يجدد رخصة الأهلى للأندية المحترفة...

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وجاء تجديد رخصة الاحتراف للأهلي بعد أن قام النادي بتطبيق كافة المعايير الخاصة بالاتحاد الدولي "فيفا"، دون ورود أي ملاحظات على الملف الخاص بالنادي، وبعد توافر كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية والقانونية والمالية وعدم وجود مديونيات لأي أطراف.
وكان ملف تجديد رخصة الاحتراف للنادي قد شهد إشرافًا كاملًا من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط والتطوير، التي تضم الدكتور طه إسماعيل، وزكريا ناصف، وخالد بيبو، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص.
ويأتي حصول الأهلي على خطاب تجديد رخصة الاحتراف تمهيدًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد 2019-2020.
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