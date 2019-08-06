شكرا لقرائتكم رئيس بعثة ناشئى اليد يشيد بأداء اللاعبين بعد فوزهم على السويد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى مونديال مقدونيا بالجهاز الفنى واللاعبين عقب تحقيق الفوز على السويد بنتيجة 32 /29 فى انطلاقة كأس العالم .

وقال عبد الوهاب فى تصريح لـ"الخليج 365": مواجهة السويد بطل أوروبا كانت صعبة للغاية ، مُشيراً إلى أن تحقيق الفوز بعد بداية الطريق الصعب للوصول إلى دور ال 16 .

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ويقع منتخب ناشئين اليد فى المونديال بالمجموعة الثانية التى تضم كلا من ، السويد و تايوان و كندا و المجر و فرنسا.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئين اليد غدا الأربعاء مع فرنسا فى الرابعة و النصف فى ثان مواجهاته .