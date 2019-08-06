شكرا لقرائتكم ناصر ماهر يشارك مران الأهلي الجماعى بعد تعافية من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك ناصر ماهر لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم علي ملعب التتش بعد تعافيه من الاصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال افريقيا.

وإشتكى ناصر ماهر من الام في الحوض وخضع لبرنامج تأهيلي قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي فيما غاب على لطفي حارس الفريق عن المران الجماعي.