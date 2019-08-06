شكرا لقرائتكم المنتخب االأوليمبى يحدد 2 سبتمبر للمعسكر المغلق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه حدد يوم 2 سبتمبر المقبل موعداً لإنطلاق معسكر الفراعنة استعداداَ لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وقال شوقى غريب لـ"الخليج 365" أن معسكر الفراعنة الصغار سينطلق يوم 2 سبتمبر وسيتخلله وديتين جاري الإتفاق عليهما وسيتم حسمهما خلال الساعات المقبلة. ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثالث إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة.

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