شكرا لقرائتكم وفد من الفيفا يزور اتحاد الكرة مجدداً 20 أغسطس الجاري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن وفد الاتحاد الدولى لكرة القدم - فيفا- سيزور اتحاد الكرة مجدداً يوم 20 أغسطس الجاري. كان وفد الجبلاية قد زار القاهرة أمس الإثنين وتم عقد جلسة مع مسئولو الرياضة المصرية للتنسيق للفترة المقبلة عقب إقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على خلفية خروج المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 . تابع مسئولو الجبلاية أن وفد الفيفا والذى يضم رئيس لجنة التطوير ولجنة الحوكمة سيعودون للقاهرة مجدداً لحسم مصير تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة لحين إجراء انتخابات.

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