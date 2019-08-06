شكرا لقرائتكم هيئة الرياضة: إجراءات عاجلة لإزالة المعوقات حول ستاد الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتشكيل فريق عمل لاتخاذ إجراءات لإزالة المعوقات التي تصعّب على الجماهير الوصول إلى مدرجات ستاد الملك فهد الدولي.
وانتشرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح صعوبة وصول الجماهير النصراوية في مباراة فريقها أمام الوحدة الإماراتي بسبب أعمال صيانة تحيط بالملعب.
ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بياناً جاء فيه: تمت مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ الأعمال حول ستاد الملك فهد الدولي طوال الفترة الماضية وحتى قبل أسبوع من موعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي، وتم التأكيد على ضرورة تهيئة مداخل ومخارج الملعب من قبل الجهات ذاتها.
وزاد البيان: وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشؤون الفنية ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام التشغيل لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعنية بهذه المشاريع والتنسيق مع مسؤوليها وسرعة اتخاذ ما يلزم لتهيئة مداخل ومخارج الاستاد أو غيره من الملاعب الأخرى.
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