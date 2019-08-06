شكرا لقرائتكم الأخضر يبحث عن التعويض أمام المنتخب البحريني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى المنتخب السعودي لاستعادة توازنه حينما يواجه نظيره المنتخب البحريني على ستاد فرانسو حريري في مدينة أربيل، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق.

وخسر المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية أمام منتخب الكويت 2-1 الذي نجح بقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

ويتطلع المنتخب السعودي لإبقاء حظوظه قائمة في التأهل إذ إن الخسارة ستصعب مهمته في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

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واستدعى مدرب المنتخب السعودي يوسف عنبر المهاجم هارون كمارا مهاجم الاتحاد بعد أن استبعده ناديه من قائمة دوري أبطال آسيا.

وفي المقابل يأمل المنتخب البحريني في إعلان تأهله رسمياً إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه في المرحلة الأولى على حساب نظيره الأردني 1-صفر.

ويتشارك المنتخب البحريني مع المنتخب الكويتي في الصدارة، برصيد 3 نقاط في حين يتذيل ترتيب المجموعة المنتخبان السعودي والأردني.

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات يوم السبت المقبل حينما يواجه المنتخب الأردني.