شكرا لقرائتكم فان ديك يطالب ماغواير بتجاهل ضغط "أغلى مدافع في العالم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستتركز الأضواء على هاري ماغواير أكثر من أي وقت مضى بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى مدافع في العالم، ونصحه فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول بالتركيز في اللعب وعدم الالتفات لهذه الضوضاء إذا أراد التعامل جيدا مع الضغوط.

وسبق أن نال فان ديك لقب أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2018 قبل أن يحطم يونايتد هذا الرقم بالتعاقد مع قلب دفاع ليستر سيتي السابق يوم الاثنين.

وأبلغ الدولي الهولندي فان ديك وسائل إعلام بريطانية أن ماغواير لا ناقة له ولا جمل في السعر الذي دفعه يونايتد للحصول على خدماته لكنه لن يستطيع على كل حال الافلات من التركيز الإعلامي.

وقال: هذا السعر الكبير يجلب الضغوط لكن يجب الا يكون له أي تأثير سلبي لانك تعاني دائما من الضغوط في الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد، ليس من السهل التخلص من كل الضغوط.

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ولعب فان ديك دورا محوريا مع ليفربول منذ قدومه الى مرسيسايد من ساوثهامبتون وساعد النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والمنافسة حتى آخر رمق على لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال الدولي الهولندي إن قدرته على وضع كل شيء في نصابه ساعده على التغلب على التركيز الاعلامي. وأضاف اللاعب البالغ من العمر 28 عاما: هناك الكثير من الأشياء الأكثر أهمية من لعب كرة القدم. يتعين أن تستمتع بكل لحظة لإن الضغط سيظل موجودا دائما.

وتابع: فقط حاول التركيز على القيام بما تحب وأن تقدم أفضل ما عندك. اثبت نفسك في الملعب واستمتع بوقتك ولا تشغل بالك بأي أشياء أخرى.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد بمباراة على أرضه أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثا يوم الجمعة بينما يستضيف يونايتد منافسه تشيلسي يوم الأحد.