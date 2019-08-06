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غياب حامد وساسي عن افتتاح مشوار الزمالك في أبطال أفريقيا

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مصراوي 

أكد مصدر خاص في نادي الزمالك لـ "مصراوي" أن نجمي الفريق المصري طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي سيغيبان عن المواجهة الافتتاحية للفريق في دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمعه أمام ديكاداها الصومالي.

ويغيب اللاعبان بسبب حصولهما على راحة، حيث لم يحصلان...

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