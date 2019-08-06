مصراوي
أكد مصدر خاص في نادي الزمالك لـ "مصراوي" أن نجمي الفريق المصري طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي سيغيبان عن المواجهة الافتتاحية للفريق في دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمعه أمام ديكاداها الصومالي.
ويغيب اللاعبان بسبب حصولهما على راحة، حيث لم يحصلان...
كانت هذه تفاصيل خبر غياب حامد وساسي عن افتتاح مشوار الزمالك في أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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