نتيجة مباراة الهلال والاهلي السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا 2019 ( الشوط الأول 2 – 1 لصالح...

يتابع الآن الملايين من عشاق الكرة السعودية مباراة القمة بين الهلال و الأهلي السعودي ضمن مباريات دور ال 16 في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وقد بدأت المباراة بالفعل بين الفريقان، هذه المباراة هي الأولى بين الفريقان – مباراة الذهاب – من المتوقع أن تكون مباراة قوية بين الفريقين خصوصا مع مشاركة كل نجوم الفريقين في المباراة، وقد بدء الهلال بتشكيلة 4 – 4 – 2، بينما بدء الأهلي بتشكيل 4 – 3 – 1 – 2، ويشارك اللاعب الكبير عمرو السومة في هجوم الأهلي في هذه المباراة، تابعونا في هذا المقال، وسننشر لكم نتيجة مباراة الهلال والأهلي عقب نهايتها.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي السعودي ( 2 – 1 الشوط الأول )

انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة الهلال، والأهلي السعودي بنتيجة 2 – 1 لصالح الأهلي السعودي، وقد استطاع اللاعب عمرو السومة إحراز هدف التقدم مبكرا لكي يتقدم الأهلي 1 – 0، بينما استطاع اللاعب افيتيمبي جوميز إحراز هدف التعادل في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، تقدم النادي الأهلي مرة أخرى بقدم اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة 39 لكي تصبح النتيجة هي 2 – 1 لصالح الأهلي، وينتهي الشوط الأول على ذلك.

الاستحواذ حتى الآن متقاربة بين الفريقين، ومازالت المباراة في بدايتها، لم يستطيع أي فريق السيطرة على مجريات المباراة، من المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي، والهلال اليوم مفاجأة كثيرة، تابعونا معنا خلال هذا المقال لمعرفة أخر أخبار نتيجة المباراة.

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تقام مباراة الهلال والأهلي على ملعب الملك عبد الله الرياضية – ملعب الجوهرة – حكم هذه المباراة هو الحكم الدولي أحمد أبو بكر الكاف، ويمكنكم مشاهدتها على القنوات المشفرة بي ان سبورت 1، وعلى قناة الكأس 6.