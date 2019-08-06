محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
واصل النادي الأهلي استعداداته لبداية مشواره الإفريقي في دوري الأبطال يوم الأحد المقبل بمواجهة فريق "اطلع بره" الجنوب سوداني.
وشهد مران الثلاثاء خضوع سبعة لاعبين للتأهيل بعيداً عن المران الرئيسي، وهم: شريف إكرامي، وليد سليمان، سعد سمير، محمد محمود، مؤمن زكريا، بينما خضع الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي لتدريبات تأهيلية في النادي الصحي (الجيم).
وعاد أحمد حمودي للانتظام في التدريبات بصورة طبيعية بعد مغادرته مران أمس الاثنين بسبب كدمة في الوجه منعته من استئناف المران.
وقام مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بتقسيم الفريق على ثلاث مجموعات في المران، وقام بالإشراف على مجموعة من الأساسيين من أجل التدريب على التسديد على المرمى.
واستمر التدريب على إتقان التسديد على المرمى قرابة الساعة، قام خلالها لاسارتي ومساعديه بتوجيه اللاعبين خلاله بتعليمات فنية خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلي.. 7 لاعبين في التأهيل.. وتدريبات خاصة لإتقان التسديد على المرمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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