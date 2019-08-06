الأهلي يحصل على رخصة الأندية المحترفة للموسم الجديد

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتجديد رخصة الأندية المحترفة من جانب الاتحاد الإفريقي “كاف” لموسم 2019-2020، ليصبح النادي الوحيد الذي يحصل على الرخصة بشكل مستمر منذ العمل بنظام تراخيص الأندية المحترفة عام 2012.

وجاء تجديد رخصة الاحتراف للأهلي بعد أن قام النادي بتطبيق كافة المعايير الخاصة بالاتحاد الدولي “فيفا”، دون ورود أي ملاحظات على الملف الخاص بالنادي، وبعد توافر كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية والقانونية والمالية وعدم وجود مديونيات لأي أطراف.

وكان ملف تجديد رخصة الاحتراف للنادي قد شهد إشرافًا كاملًا من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط والتطوير، التي تضم الدكتور طه إسماعيل، والكابتن زكريا ناصف، والكابتن خالد بيبو، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص.

ويأتي حصول الأهلي على خطاب تجديد رخصة الاحتراف تمهيدًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد 2019-2020.