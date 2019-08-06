أرقام وإنجازات فان بيرسي في عيد ميلاده الـ 36

ولد في مثل هذا اليوم في عام 1983 النجم الهولندي روبن فان بيرسي، وهو أحد أساطير الهجوم في تاريخ كرة القدم.

وحقق فان بيرسي العديد من الألقاب والبطولات خلال مسيرته الكروية مع الأندية الأوروبية الكبرى.

لعب المهاجم الهولندي 596 مباراة سجل خلالها 274 هدفاً وصنع 98 اخرين، وشارك دولياً في 102 مباراة وسجل خلالها 50 هدفاً.

حيث بدأ فان بيرسي رحلته مع شباب فينورد الهولندي 1996 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعد ذلك عام 2001 وشارك مع الفريق الأول 78 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وحقق مع الفريق لقب الدوري الأوروبي مرة واحدة.

ولمع نجم اللاعب في الساحة الكروية عالمياً عندما انتقل إلى صفوف ارسنال الإنجليزي في 17 مايو عام 2004 مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني بعد أن تصارعت عليه

الأندية الأوروبية أشهرها برشلونة الإسباني في ذلك الوقت، ولعب مع الفريق 277 مباراة سجل خلالها 132 هدفاً.

وتوج مع الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية لمرة واحدة.

وفي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 انتقل اللاعب إلى مانشستر يونايتد في عقد لمدة أربعة مواسم مقابل 24 مليون جنيه إسترليني.

خاض فان بيرسي مع اليونايتد 105 مباراة سجل خلالها 58 هدف وفاز مع الفريق بالدوري الإنجليزي والدرع الخيرية مرة واحدة.

Advertisements

وانضم بعد ذلك إلى فنربخشة التركي في 14 يوليو 2015 لمدة 3 سنوات مقابل 3.84 مليون جنيه إسترليني، شارك مع الفريق في 82 مباراة وسجل خلالها 36 هدفاً.

وتوج النجم الهولندي بـألقاب فردية أخرى وهي:

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمين متتاليين، والهداف التاريخي لمنتخب هولندا برصيد 50 هدفاً.

وحصل على لاعب الشهر في البريميرليج 5 مرات والحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي مرتين.

وحقق جائزة بي بي سي لأفضل هدف في الموسم مرة واحدة.

وفي يناير 2018 انتقل النجم الهولندي روبن فان بيرسي إلي صفوف ناديه القديم فينورد الهولندي في صفقة مجانية، ليعود اللاعب الي ناديه القديم بعد 14 عام.

وبالنسبة لمسيرته الدولية، تولى قيادة المنتخب الهولندي لأول مرةعام 2005 واستمر مع المنتخب حتي عام 2017 حيث شارك في تلك الفتره في 102لقاء سجل خلالها 50هدف وشارك في كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا، وحقق مع الجيل الذهبي للمنتخب الهولندي مركز الوصيف في كأس العالم 2010 الذي أقيم في جنوب أفريقيا عقب خسارة النهائي امام اسبانيا واحتل المركز الثالث في كاس العالم 2014 الذي أقيم في البرازيل.

واعتزل القطار الهولندي رسمياً يوم 13 مايو هذا العام عقب خوضه مباراته الأخيرة مع فريقه ضد أدو دين هاج، في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم