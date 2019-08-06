سلة الزمالك يتعاقد مع مشعل ودهشان وسالم

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع الثلاثي مصطفي مشعل وكريم دهشان لاعبي سلة الأهلي وإسلام سالم من الجزيرة لتدعيم فريق السلة الأول بالنادي. من الجزيرة لتدعيم فريق السلة الأول بالنادي. واستقبل مرتضى منصور رئيس الزمالك، الثلاثي في حضور عصام عبد الحميد المدير الفني لسلة الزمالك والدكتور خالد طلعت مدير النشاط الرياضي واللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة. الثلاثي في حضور عصام عبد الحميد المدير الفني لسلة الزمالك والدكتور خالد طلعت مدير النشاط الرياضي واللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة.

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