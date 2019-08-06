أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، تعاقده مع واين روني لاعب فريق دي سي يونايتد الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ومن المقرر أن ينضم روني لفريق ديربي كاونتي في يناير عام 2020 بعقد يمتد لصيف 2021 وذلك بعد نهاية مشواره مع الفريق الأمريكي. بعقد يمتد لصيف 2021 وذلك بعد نهاية مشواره مع الفريق الأمريكي. وكشف النادي في بياناً رسمياً على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن روني سيتولى دوراً بجانب كونه لاعباً في الفريق وهذا الدور سيكون في الجهاز الفني حيث سيعمل مدرباً مساعداً للهولندي فيليب كوكو المدير الفني للفريق الإنجليزي الذي تولى قيادة الفريق بعدما رحل المدرب فرانك لامبارد عن ديربي كاونتي وانتقل إلى أن روني سيتولى دوراً بجانب كونه لاعباً في الفريق وهذا الدور سيكون في الجهاز الفني حيث سيعمل مدرباً مساعداً للهولندي فيليب كوكو المدير الفني للفريق الإنجليزي الذي تولى قيادة الفريق بعدما رحل المدرب فرانك لامبارد عن ديربي كاونتي وانتقل إلى تشيلسي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واين روني يعود للدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.