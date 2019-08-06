المقاولون 2004 يهزم اصحاب الاجياد بثلاثية فى اول مبارياته الودية بمعسكر الاسكندرية

تغلب فريق المقاولون 2004 على اصحاب الاجياد بثلاثية نظيفة خلال اول مباريات الفريق بمعسكره الخارجي بالإسكندرية. احرز اهداف المقاولون كلا من اللاعب محمد سعيد هدف وفادى محمد هدف وانس وليد هد. هد. ويستمر المعسكرلمدة اربع ايام ويلعب خلالها المقاولون اكثر من مباراة يقود جهاز فنى للمقاولون محمود الشيمى مدير فنى وطلعت حسن مدرب وحازم فرج مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى ومصطفى احمد اصابات ملاعب واحمد طنطاوى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة. مدرب وحازم فرج مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى ومصطفى احمد اصابات ملاعب واحمد طنطاوى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.

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