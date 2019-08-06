أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء، رحيل لاعبه لوران كوسيلنى إلى صفوف بوردو الفرنسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكر البيان الرسمى لنادى ارسنال عبر موقعه أن كوسيلنى انتقل للعب مع بوردو موجها الشكر للاعب ومتمنيا له التوفيق فى المستقبل. عبر موقعه أن كوسيلنى انتقل للعب مع بوردو موجها الشكر للاعب ومتمنيا له التوفيق فى المستقبل. ويأتي رحيل اللاعب بعد تواجده داخل ملعب الآمارات من عام 2010 حيث شارك خلال تلك الفترة في 353 مباراة ونجح في الفوز ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات في أعوام 2014، 2015، 2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. أرسنال يعلن رحيل قائده إلي الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.