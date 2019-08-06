رسمياً.. أسوان يتعاقد مع ثلاثة صفقات من العيار الثقيل

حصل نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، على توقيع ثلاثة لاعبين من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق في الدوري الممتاز بالموسم المقبل. بالموسم المقبل. وأعلن مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، عن الصفقات الثلاثة وهي كل من اللاعب شهاب الدين أحمد النادي الأهلي السابق، ومحمد خليفة نادي الزمالك السابق وليتشويس البرتغالي، وفادي فريد من نشائي القلعة الحمراء. عن الصفقات الثلاثة وهي كل من اللاعب شهاب الدين أحمد النادي الأهلي السابق، ومحمد خليفة نادي الزمالك السابق وليتشويس البرتغالي، وفادي فريد من نشائي القلعة الحمراء.

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