محمد صلاح يتبرع بمبلغ مالي لصالح معهد الأورام

تقدم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بخالص عزائه لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام والذي وقع في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأحد.

ونشر صلاح تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

وأسفر الحادث الأليم عن مقتل 19 شخص وإصابة 32 آخرين،

وأكد المسؤولون أن الحريق الهائل تمت السيطرة عليه أمس عقب الانفجار مباشرة، بعدما توجهت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى المكان.

وكان صلاح قد تبرع بمبلغ مالي كبير لمعهد الأورام وسط تكتيم شديد حول الأمر.

