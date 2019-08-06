توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق شبه نهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بشأن مبادلة دانيلو لويز دا سيلفا بجواو كانسيلو. وكشفت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية عن الموعد النهائي لخضوع المدافع البرازيلي دانيلو دا سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للفحص الطبي في نادي يوفنتوس قبل قدومه إلى البيانكويري في صفقة تبادلية هذا الصيف. مانشستر سيتي الإنجليزي للفحص الطبي في نادي يوفنتوس قبل قدومه إلى البيانكويري في صفقة تبادلية هذا الصيف. الجدير للذكر أن دانيلو يتواجد حالياً في مدينة تورينو للخضوع للفحص الطبي في يوفنتوس، قبل الإعلان عن الصفقة غداً بشكل رسمي. للفحص الطبي في يوفنتوس، قبل الإعلان عن الصفقة غداً بشكل رسمي. وكان دانيلو انتقل إلى مانشسر سيتي منذ موسمين قادماً من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد ولكن الظهير الأيمن البرازيلي لم يقدم المستوى المطلوب مع كتيبة جوارديولا ليقرر المدرب الإسباني التخلي عن خدماه هذا الصيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دانيلو يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.