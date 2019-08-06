اللجنة العليا لدورة الألعاب الأفريقية تعلن عن قرارات جديدة

بدأت اللجنة العليا لدورة الألعاب الأفريقية المشكلة من اتحاد اللجان الاوليمبية (الانوكا) اليوم الثلاثاء، اولى الاجتماعات مع الإتحاد الإفريقى السياسى و اتحادية الكنفدراليات الإفريقية (الأوكسا) و اللجنة المنظمة

بالمغرب، لاتخاذ بعض القرارت المتضمنة لإعادة فتح باب التسجيل و مده الى العاشر من أغسطس بدلاَ من اليوم بالإضافة الى مجموعة من القرارت الأخرى.

وحضر الاجتماع رئيس اتحاد الكنفدرالية الإفريقية سيادة اللواء احمد ناصر و امين عام الأوكسا الدكتور عماد البنانى و معالى وزير الشباب و الرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي بالأضافة الى مجموعة من الكوادر الإفريقية.