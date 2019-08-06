أحمد هشام أفضل لاعب في مباراة مصر والسويد بمونديال العالم لليد

حصد أحمد هشام السيد لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين، جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب الوطني أمام السويد بالجولة الأولى من بطولة العالم المقامة حاليا في مقدونيا.

وفاز منتخب مصر للناشئين، على منتخب السويد بطل أوروبا بنتيجة 32-29

بالمجموعة الثانية، ضمن بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.

في الشوط الأول، تأخر المنتخب الوطني ليد الناشئين بفارق ستة أهداف، قبل أن يعود بالنتيجة متفوقًا بنتيجة 16-15.

وفي بداية الشوط الثاني أنهي المنتخب الوطني لصالحه متفوقًا بفارق ثلاثة أهداف، ليقتنص الفوز الأول

له في المسابقة، بنتيجة 28/32 .

ومن المقرر أن يخوض ناشئو مصر ثاني مبارياته غدًا، الأربعاء، بمواجهة ضد فرنسا، ويلعب منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين لكرة اليد ضمن منتخبات المجموعة الثانية، والتي تضم السويد، فرنسا، المجر، كندا والصين تايبيه.