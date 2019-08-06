رياضة | رسميا.. الزمالك يطالب كهربا بـ15 مليون دولار بعد هروبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الزمالك يطالب كهربا بـ15 مليون دولار بعد هروبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام مسؤولو نادي الزمالك، بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لطلب الحصول على تعويض من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق.
وطلب الزمالك الحصول على 15 مليون دولار كتعويض بعد هروبه وانتقاله للدوري البرتغالي.
وكان نادى الزمالك قد قام بقيد "كهربا" في قائمته المحلية والإفريقية.
وتقدم اللاعب بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية، لإثبات انتهاء عقده مع الزمالك، وأحقية توقيعه للنادي البرتغالي.