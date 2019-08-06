رياضة | طبيب الأهلي يطمئن على سعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يطمئن على سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع سعد سمير على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحرص طبيب الأهلي خلال جلسته مع سعد سمير للاطمئنان على لبرنامجه التأهيلي الذي يخضع له اللاعب والذي يمتد لثلاثة أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.