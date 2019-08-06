رياضة | ناصر ماهر ينتظم في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر ماهر ينتظم في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة نادي إطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغاب ناصر عن مران الأهلي الجماعي الفترة الماضية بسبب تعرضه لآلام في الحوض، خاض على إثارها لتدريبات تأهيلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.