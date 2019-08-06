رياضة | باريس سان جيرمان يستعين بـ"إسرائيلي" ليحرم برشلونة من "نيمار"

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باريس سان جيرمان يستعين بـ"إسرائيل" ليحرم برشلونة من "نيمار"

فجر الإعلامي أدريان سانشيز مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، والانتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني.

وكشف "سانشيز" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن نادي باريس سان جيرمان عرض البرازيلي "نيمار" علي نصف أندية أوروبا عبر الوكيل الإسرائيلي "بيني زهافي"، وذلك لإبعاد اللاعب عن العودة لناديه السابق برشلونة الأسباني.

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وترفض إدارة نادي باريس سان جيرمان بيع "نيمار" لنادي برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية نظرًا للخلافات القوية بين الناديين.

وأكد "سانشيز" أن برشلونة يريد التعاقد مع نيمار لكنه لا يريد أن يكون الطرف الخاسر في هذه الصفقة، كما أن اللاعب البرازيلي يرغب في العودة للنادي الكتالوني مجددًا هذا الصيف.

وتلك الخطوة من النادي الباريسي تقرب "نيمار" من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد والذي يرغب هو الآخر في الحصول على خدمات "نيمار" لمدة موسم علي سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي الصيف المقبل.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (قيمة فسخ العقد) وذلك صيف 2017، ويرغب اللاعب في العودة للنادي الكتالوني مجددًا هذا الصيف.