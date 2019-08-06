رياضة | سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التدريبات التأهيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التدريبات التأهيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الثنائي سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي يمتد لثلاثة أسابيع، فيما يستمر محمد محمود في تنفيذ برنامجه لمدة شهر تمهيدًا لعودتهما إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.