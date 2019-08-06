رياضة | موندو ديبورتيفو: نجم جديد يرحل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موندو ديبورتيفو: نجم جديد يرحل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف نادي ​فالنسيا​ الإسباني جهوده من أجل انهاء صفقة البرازيلي الشاب ​رافينيا​ الكانتارا، نجم وسط ​برشلونة​ الاسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فالنسيا يسعي لضم "رافينيا" لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل، خاصة وأن مستقبل اللاعب مع النادي الكتالوني يبدو غامضًا.

وتوصل فالنسيا لإتفاق مع اللاعب الشاب للإنتقال لصفوف الفريق بالموسم الجديد، ويتبقي حسم الاتفاق بين الناديين.

وأوضحت الصحيفة أن فالفيردي لا يمانع الابقاء على اللاعب، لكن المشكلة هي أن عقده ينتهي في عام 2020.