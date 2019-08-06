رياضة | لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق مران الفريق في السادسة مساء اليوم.

وتحدث لاسارتي مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة فريق «اطلع بره» وبعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها خلال المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.