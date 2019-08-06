رياضة | الصفقة تمت.. صحفي إسباني يفجر مفاجأة عن إتمام صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة تمت.. صحفي إسباني يفجر مفاجأة عن إتمام صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الكتالوني أدريان سانشيز عن اقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من العودة لناديه السابق برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال "سانشيز" في تصريحات اليوم الثلاثاء: "عائلة "نيمار" سافرت إلى برشلونة عدة مرات لوضع أسس عودة البرازيلي إلى النادي الكتالوني من جديد، وقالوا بوضوح أن نيمار سيلعب في المكان الذي يريده".

وكانت تقارير صحفية أكدت تقديم نادي برشلونة عرضا جديدًا لباريس سان جيرمان يطلب فيه التعاقد مع "نيمار" لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي الصيف المقبل، ويدرس النادي الباريس العرض قبل اتخاذ القرار النهائي الاسبوع القادم.

يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو (قيمة فسخ العقد) وذلك صيف 2017، ويرغب اللاعب في العودة للنادي الكتالوني مجددًا هذا الصيف.