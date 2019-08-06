رياضة | حمودي ينتظم في مران الأهلي.. وتأهيل إكرامي وسليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمودي ينتظم في مران الأهلي.. وتأهيل إكرامي وسليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم أحمد حمودى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة اطلع بره.

وكان حمودي تعرض لكدمة قوية في الوجه خلال اشتراكه في إحدى الهجمات، وحاول اللاعب استكمال المشاركة في المران بعد تدخل الجهاز الطبي لإسعافه، وعقب نزوله لم يستطع إكمال المران وخرج برفقة الجهاز الطبي.

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كما خضع الثنائي شريف إكرامي ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء. وأدى ثنائي الأهلي تدريبات تأهيلة بالجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.