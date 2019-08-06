رياضة | ميسي يهدد ريال مدريد.. وأزمة كبرى في البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يهدد ريال مدريد.. وأزمة كبرى في البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع نادي ريال مدريد الإسباني في أزمة كبيرة بسبب لاعبه الجديد الياباني كوبو الملقب بميسي الجديد وذلك قبل انطلاقة الموسم.

افادت صحيفة الماركا، أن ميسي الجديد لن يشارك مع ريال مدريد في الموسم المقبل حتي الآن لوجود أكثر من لاعب داخل الفريق من خارج الاتحاد الأوروبي.

المشكلة في الوقت الراهن أن نادي ريال مدريد ليس لديه مكان فارغ للاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي فهناك فالفيردي وميليتاو ورودريغو وفينسيوس وهم جميعاً لا يحملون جواز سفر أوروبي.