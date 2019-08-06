رياضة | تشكيل ريال مدريد.. زيدان يختار تشكيلة الملكي الرسمية للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد.. زيدان يختار تشكيلة الملكي الرسمية للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، استقر بشكل نهائي على تشكيلة فريقه الرسمية التي ستخوض منافسات الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

وجاءت التشكيلة التي استقر عليها زيدان كالتالي :-

حراسة المرمي: نافاس

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خط الهجوم: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس (أو بوجبا أو دي بيك في حالة التعاقد مع احداهما) - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فينيسوس