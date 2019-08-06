رياضة | مفاجأة.. الأهلي يطرد 14 لاعبا قبل الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يطرد 14 لاعبا قبل الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واتفق لاسارتي مع إدارة الأهلي خلال الجلسة الأخيرة، على رحيل 14 لاعبًا على الأقل ما بين راحلين على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

واستبعد مارتن لاسارتي اللاعبين محمد نجيب وأحمد علاء ومحمود الجزار وباسم علي وحسين السيد وهشام محمد وأكرم توفيق ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا وناصر ماهر وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان.

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وانتقل عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي بينما أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمد نجيب إلى فريق الجونة.

ومن المنتظر أن ينهي باقي اللاعبين انتقالهم إلى نادي جديد خلال الانتقالات الصيفية سواء على سبيل البيع أو الإعارة.