رياضة | التشيرينغيتو يُؤكدها: ريال مدريد أغلق كبري صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيرينغيتو يُؤكدها: ريال مدريد أغلق كبري صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي ريال مدريد الاسباني للتعاقد مع لاعب خط وسط مميز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الملكي في الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

ويفاضل ريال مدريد بين الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، والهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، لضم أحدهما خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لقيادة خط وسط الفريق بالموسم الجديد.

Advertisements

وفي هذا الإطار أكد الإعلامي الاسباني جوسيب بيدروريول مقدم برنامج "الشيرينجويتو" الشهير، أن بول بوجبا الأقرب للإنضمام لصفوف ريال مدريد هذا الصيف، خاصة وأن الهولندي فان دي بيك لن يستطيع الإنضمام لصفوف الريال إلا بعد نهاية الدوري التمهيدي لدوري الأبطال مع أياكس.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يفكر في عرض 3 لاعبين على نادي مانشستر يونايتد منهما "رودريجيز وجاريث بيل"، من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسم ريال مدريد التعاقد مع واحد من الثنائي بوجبا أو فان دي بيك.