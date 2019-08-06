رياضة | عاجل.. لاسارتي يحدد ضحية صفقة الأهلي المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاسارتي يحدد ضحية صفقة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بالنادى الأهلى، على اللاعب الأفريقي الذي سيرحل، حال إنهاء الأحمر صفقة المهاجم الأجنبي.

وتمسك لاسارتي ببقاء الأنجولي "جيرالدو" لاعب الفريق وطلب استمراره في الموسم المقبل، وفضل "لاسارتي" رحيل النيجيري جونيور أجايي، وذلك بعدما طلبت من إدارة القلعة الحمراء اختيار واحد من الثنائى لاستمراره مع الفريق فى الموسم المقبل.

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يذكر أن الأهلى يمتلك حاليًا 5 لاعبين أجانب، هم التونسى على معلول، والنيجيرى أجايى، والمغربى وليد ازارو، والأنجولى جيرالدو والمالي ديانج.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم إفريقى خلال الفترة المقبلة لدعم الهجوم لكنه أصبح الأهلي مطالبًا بالتفريط فى لاعب من الخماسي الأجنبي قبل التعاقد مع المهاجم الجديد.