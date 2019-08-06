اونلاين | يلا شوت GOAL aHlY: مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر TIME SPORT كورة لايف ماتش الاهلي رابط BEIN SPORTS هدف Al Somah

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قمة عربية سعودية تجمع بين الهلال والأهلي مساء اليوم في تمام الساعة الـ 19:40 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:40 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2 في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة في لقاء ناري ينتظره عشاق الكرة السعودية في مكان، مشاهدة مباراة الهلال والأهلي رابط يلا شوت بلس بث مباشر اليوم بجودة عالية كورة أون لاين لايف.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والأهلي في دوري أبطال آسيا.

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا عن إذاعة ونقل مباراة الأهلي والهلال مساء اليوم في البطولة الآسيوية على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية، تابع لايف مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر يلا شوت الجديد بدون تقطيع من خلال رابط سريع.

ومن المتوقع أن يخوض فريق الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد جعفلي – جانج هيون سون

خط الوسط: ناصر الدوسري – محمد كنو – سالم الدوسري

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خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميس – أندريه كاريلو

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد العويس

خط الدفاع: عبد الله حسون – معتز هوساوي – محمد آل فتيل – سعيد المولد

خط الوسط: نوح الموسي – جوزيف دي سوزا – سلمان المؤشر – عبد الرحمن غريب – عبد الفتاح عسيري

خط الهجوم: عمر السومة

معلق مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال آسيا

ويتولى سوار الذهب التعليق على مباراة الأهلي والهلال في قمة السعودية، ومن المقرر أن يخوض الفريقين لقاء العودة على ملعب جامعة الملك سعود يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الجاري في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة الـ8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، بث مباشر مباراة الهلال والأهلي كورة ستار مشاهدة يلا شوت مجانا اليوم.