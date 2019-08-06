اونلاين | أونلاين AlHilal مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر كورة Online يلا شوت بث حي ماتش الاهلي والهلال بدون تقطيع beoutQ

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مشاهدة مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء 6-8-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot حيث يستضيف ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي الهلال ونظيره أهلي جدة السعوديين، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور ال 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال والأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة 19:40 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة 16:40 بتوقيت القاهرة.

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يمكنكم مشاهدة أحداث مباراة الهلال والأهلي السعوديين، في إطار منافسات الدور ال 16 لدوري أبطال آسيا 2019، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو Bein sports HD 2، علاوة على رواية البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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يدخل فريق الهلال مباراة الأهلي في دور الـ16 وهو مفتقد للظهير الأيمن محمد البريك ومتوسط الميدان عبد الله عطيف، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، زارفان لوشيسكو، وسيكون تشكيل الموج الأزرق على النحو التالي: عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جعفلي - جانج هيون سون، ناصر الدوسري - محمد كنو، سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.

شاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر عبر رابط بي إن ماتش Bein match :

على الجهة الأخرى، لا يوجد غيابات في صفوف الأهلي قبل موقعة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة الصعبة، وسيبدأ المدرب برانكو إيفانكوفيتش بتشكيل مكون من: محمد العويس، عبد الله حسون - معتز هوساوي - محمد آل فتيل - سعيد المولد، نوح الموسي - جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر - عبد الرحمن غريب - عبد الفتاح عسيري، عمر السومة.