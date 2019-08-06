اونلاين | تابع لايف ClassiCO: يلا شوت الاهلي والهلال رابط الاسطورة NOW رابط كورة لايف SD شاهد نت والاهلي والهلال GOO اونلاين

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر KORA STAR لمباراة أهلي جدة والهلال، شاهد مباشرة المواجهة النارية بين الأهلي والهلال اليوم الثلاثاء 6 أغسطس لعام 2019، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا KORA ONLINE، متابعة مباشرة مباراة الأهلي اليوم عبر رابط يوتيوب HD.

البث المباشر – مشاهدة مباراة الأهلي والهلال KORA LIVE في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين (AL-AHLI-HILAL) في تمام الساعة 6:40 مساءًا بتوقيت القاهرة، 7:40 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء 6 / 8 / 2019، علي ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث يبحث كلا الفريقين عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، من أجل الاقتراب من حسم التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب، شاهد LIVE مباراة الأهلي اليوم.

كورة أونلاين – بث مباشر مباراة أهلي جدة والهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا KORA GOAL، وشهد الموسم الماضي تفوق كبير للهلال علي نظيره الأهلي خلال مواجهاتهما الموسم الماضي، حيث التقي الفريقين في 4 مباريات، فاز الهلال في 3 مباريات، بينما فاز الأهلي في مواجهة وحيدة بكأس زايد للأندية الأبطال، شاهد مباراة الأهلي والهلال KORA TODAY بجودة فائقة.

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