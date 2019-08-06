اونلاين | حصري 7sry مشاهدة مباراة الاهلى والهلال بث مباشر 6-8-2019 كورة لايف koora gool كورة ستار رابط مباراة الاهلى Livehd7

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مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة العربية، صوب ملعب “الجوهرة المشعة”، لمشاهدة القمة السعودية الآسيوية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ونظيره أهلي جدة، ضمن إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

في الدفاع: ياسر الشهراني، هيون سو، علي البليهي، محمد الدوسري

في الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري

في الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.

بينما من المنتظر أن يدفع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للراقي بالتشكيل التالي:

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في حراسة المرمي: محمد العويس

في الدفاع: حسين عبدالغني، محمد خبراني، محمد آل فتيل، يزيد البكر

في الوسط: سلمان المؤشر، نوح الموسي، جوزيف دي سوزا، دانييل أليكسيتش

في الهجوم: دجانيني، عمر السومة.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام السابعة إلا ثلث مساء الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر kora live، ويذكر أن نادي أهلي جدة تأهل لدور الـ16، بعد احتلاله للمركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، متأخرًا بفارق نقطة عن المتصدر السد القطري.

بينما تأهل الهلال إلى الدور ذاته، بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق أربعة نقاط عن صاحب المركز الثاني الدحيل القطري، مشاهدة مباراة الهلال والأهلي حصريًا KORA GOAL.