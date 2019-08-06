اونلاين | الاسطورة لايف shahdlive مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر AlHilal بين ماتش يلا شوت الاهلي والهلال بدون تقطيع حي

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تنطلق مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 6.40 بتوقيت القاهرة، والساعة 7.40 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 8.40 بتوقيت الإمارات، وتذاع مباراة الاهلي والهلال على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 2، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي في بث مباشر وحي بدون تقطيع.

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