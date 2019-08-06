اونلاين | يلا شوت AS Goal بث حي الاهلي والهلال بث مباشر (دوري ابطال اسيا) كورة ستار Tab3live كول كورة رابط ماتش الأهلي GOALL

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يقدم لكم موفع "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر مشاهدة مباراة الهلال وأهلي جدة في دوري أبطال اسيا اليوم الثلاثاء 6/8/2019 يلا شوت لايف yalla shoot live وذلك من دور الـ16 ويسعى الفريق الازرق للفوز على نظيره أهلي جدة للصعود الى دور الثمانية في أبطال آسيا وقد kora star كورة ستار وصل الراقي دو من البطولة الآسيوية بعد فوزه على فريق باختاكور الأوزباكستاني بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية من دور المجموعات، لينجح الإمبراطور في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من خلال مشواره في الدور الأول بواقع ثلاث انتصارات وثلاث هزائم كورة يوتيوب kora youtube.

موعد مباراة الهلال والأهلي دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة مباراة تجمع بين الأهلي والهلال يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 ميلادياً، وذلك في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 وذلك في تمام الساعة 6:40 دقيقة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 7:40 بتوقيت مكة المكرمة وتذاع عبر قنوات بين سبورتس beIN SPORTS HD 2 ويعلق على المباراة أحمد الكاف kora star live كورة ستار لايف.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال امام اهلي جدة

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جعفلي - جانج هيون سون.

في خط الوسط : ناصر الدوسري - محمد كنو-سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو.

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في خط الهجوم: أندريه كاريلو-بافيتيمبي جوميس.

التكشيل المتوقع لأهلي جدة امام الهلال

في حراسة المرمى :محمد العويس.

في خط الدفاع: عبد الله حسون - معتز هوساوي - محمد آل فتيل - سعيد المولد.

في خط الوسط: نوح الموسي - جوزيف دي سوزا-سلمان المؤشر - عبد الرحمن غريب .

في خط الهجوم: عبد الفتاح عسيري -عمر السومة.

مشاهدة مباراة أهلي جدة والهلال في دوري أبطال آسيا

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