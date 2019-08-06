اونلاين | تابع لايف ostora بث مباشر مباراة الهلال والأهلي يلا شوت kora star كورة أونلاين ماتش الهلال ضد الأهلي yalla shoot PLUS

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يقدم لكم موفع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الهلال امام أهلي جدة في دوري أبطال اسيا اليوم الثلاثاء كورة لايف kora live ويسعى الفريق اهلي جدة للفوز على نظيره الهلال للصعود الى دور الثمانية في أبطال آسيا وقد كورة اون لاين kora online وصل الراقي دو من البطولة الآسيوية بعد فوزه على فريق باختاكور الأوزباكستاني بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية من دور المجموعات، لينجح الإمبراطور في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من خلال مشواره في الدور الأول بواقع ثلاث انتصارات وثلاث هزائم يلا شوت لايف yalla shoot live.

موعد مباراة الهلال والأهلي دوري أبطال آسيا

ستلعب مباراة اهلي جدة والهلال على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة مباراة تجمع بين الأهلي والهلال يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 ميلادياً، وذلك في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 وذلك في تمام الساعة 6:40 دقيقة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 7:40 بتوقيت مكة المكرمة وتذاع عبر قنوات بين سبورتس beIN SPORTS HD 2 ويعلق على المباراة أحمد الكاف kora star live كورة ستار لايف.

تشكيل الهلال امام اهلي جدة

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جعفلي - جانج هيون سون.

في خط الوسط : ناصر الدوسري - محمد كنو-سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو.

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في خط الهجوم: أندريه كاريلو-بافيتيمبي جوميس.

تكشيل الأهلي جدة امام الهلال

في حراسة المرمى :محمد العويس.

في خط الدفاع: عبد الله حسون - معتز هوساوي - محمد آل فتيل - سعيد المولد.

في خط الوسط: نوح الموسي - جوزيف دي سوزا-سلمان المؤشر - عبد الرحمن غريب .

في خط الهجوم: عبد الفتاح عسيري -عمر السومة.

مشاهدة مباراة أهلي جدة والهلال في دوري أبطال آسيا

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