اونلاين | 7SRII: كورة لايف بث مباشر الھلال والاھلي shoot yalla رابط مشاھدة مباراة الاھلي والھلال الیوم 6-8-2019 في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7SRII: كورة لايف بث مباشر الھلال والاھلي shoot yalla رابط مشاھدة مباراة الاھلي والھلال الیوم 6-8-2019 في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال في مباراة نارية بين الفريقين، وذلك اليوم الثلاثاء 6 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا YALA SHOOOT PLUS، مباراة الأهلي والهلال تابع لايف المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين الاهلي والهلال في الساعة 6:40 بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة 7:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD كورة لايف، وذلك في بطولة دوري أبطال آسيا للأندية KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري وسوف يدخل الفريقين بطموحات كبيرة KOORA STAR، وذلك للفوز على الغريم التقليدي والإطاحة به من بطولة قارية كبيرة هذا الموسم على يد الآخر، حيث سيكون الأهلي بمعنويات قوية بعد خسارته جميع البطولات في الموسم الماضي KORA2DAY.

تابع كورة لايف والبث المباشر لمباراة كاملة بين النادي الأهلي وفريق الهلال، وكان قد ألتقيا الفريقين في الموسم الماضي خلال تحديد المواجهات، حيث كانت المباريات في الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس زايد للأندية العربية YALLA LIVE.