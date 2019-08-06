اونلاين | رابط يوتيوب KSA SPORT بث مباشر مباراة الاهلي السعودي والهلال بجودة عالية يلا شوت بدون تقطيع جول AFC Champions League

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يستعد عشاق الكرة الأسيوية والعربية، لاستقبال موعدا حافل بمباراة من العيار الثقيل، تجمع بين الهلال ومواطنه الأهلي السعودي، بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة معقل أهلي جدة، مباراة الفريق أمام ضيفه الهلال السعودي، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

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وتأهل الهلال لدور الستة عشر بعد تصدرة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، فيما جاء تأهل أهلي جدة السعودي، بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

ويسعى الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب، قبل أن يخوض مباراة الإياب يوم 13 من الشهر الجاري، أملا في العبور إلى دور الثمانية من البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة السابعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ثلث بتوقيت مكة، وتذاع المباراة عبر قنوات bein Sports HD2، كما يمكنكم متابعتها عبر موقع الخليج 365 الرياضي.