اونلاين | KORA LiveHQ: بث مباشر الهلال والاهلي يلا شوت Linkat مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي رابط كورة ستار Youtube مُتعدد

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يلتقي فريقي الهلال والأهلى على ملعب الجوهرة فى دي بي سعودى فى بطولة دورى أبطال أسيا، فى لقاء قوى وممتع ينتظره جماهير الكرة العربية.

تنطلق صافرة البداية فى تمام الساعاة السابعة إلا ثلث 6:40 بتوقيت مصر و7:40 الثامنة إلا ثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة الاهلي والهلال على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 2، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي في بث مباشر وحي بدون تقطيع، رابط ELostors live مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بجودة عالية في بطولة دوري ابطال آسيا، kora goal شاهد البث الحصري لمباراة الهلال والأهلى فى دورى أبطال أسيا.

التشكيل المتوقع للهلال السعودى تحت قيادة المدرب رازفان لوشيسكو كالأتي :

حراسة المرمى : المعيوف

خط الدفاع : جانج هيون سون، جحفلي، البليهي والشهراني،

خط الوسط : ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو

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خط الهجوم :بافيتيمبي جوميس

بينما تشكيل الأهلى سيكون كالأتي :

حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع :عبد الله حسون، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، سعيد المولد

خط الوسط : نوح الموسي، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، عبد الرحمن غريب، عبد الفتاح عسيري

خط الهجوم : عمر السومة

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