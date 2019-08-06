اونلاين | بث حي kora live.. الآن رابط مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر Alhilal vs Alahly يلا شوت حصري الاسطورة كورة اون

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يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة"، ديربي سعودي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره أهلي جدة، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر كورة لايف.

وسيتم بث المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، وذلك في تمام السابعة إلا ثلث مساء الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل بث حي kora live الهلال المباراة متسلحًا بصفقاته الجديدة، ويأتي على رأسها المهاجم البيروفي أندريه كاريلو، بالإضافة لباقي نجوم الفريق السعودي.

بينما يعول نادي أهلي جدة السعودي على خدمات نجمه وهداف السوري عمر السومة، حيث ]أمل في قيادة فريقه لفوز كبير يمحو به صورة النتائج السلبية في الموسم الماضي.